Koundé rassure : il a bien été payé

Jules Koundé a assuré aux fans de Chelsea que le FC Barcelone payait intégralement son salaire. Le défenseur français a failli rejoindre Chelsea alors qu'il quittait le FC Séville l'été dernier, avant de finalement s'engager avec le Barça. L'enregistrement de Koundé a été retardé alors que le Barca se battait pour le faire rentrer dans le plafond salarial imposé par la Liga aux mauvais élèves financiers du championnat espagnol.

Jules Kounde confirms that he is getting paid by Barcelona 💀 pic.twitter.com/8c69gXPfCs

— GOAL (@goal) September 19, 2022