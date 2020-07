Konrad de la Fuente, le Barça à l'heure américaine

« Je ne suis pas un basketteur mais je veux être le LeBron James du football. » Dans une interview accordée à ESPN, Konrad de la Fuente a évoqué ses ambitions. Et elles sont grandes. A seulement 18 ans, l'Américain est déjà une star aux Etats-Unis. Et un grand espoir du FC Barcelone. Depuis ses 12 ans, le natif de Miami progresse au sein des équipes de jeunes du club catalan. Fin juin, il a signé un contrat à la hauteur de son talent. Un accord de deux ans, plus deux en option, assorti d'une clause libératoire évaluée à 50 millions d'euros. Un montant important qui va doubler le jour où le joueur d'1m70 fera ses débuts dans le groupe professionnel. Des chiffres démesurés pour un joueur qui n'a jamais joué en équipe première.

Pour Konrad, Barcelone, c'est l'Amérique



Le petit Konrad s'est très vite montré adroit avec un ballon au pied. Mais pour lui permettre de percer, rester à Miami n'était pas la meilleure option. Toute la famille a alors rejoint Barcelone où le père du prodige a commencé à travailler à l'ambassade d'Haïti. Cette arrivée précoce en Espagne a permis à l'ailier d'avoir un passeport espagnol et de ne pas être considéré comme un extra-communautaire. Surtout, elle lui a offert la chance de taper dans l’œil des scouts catalans. Son talent est vite repéré, sa place à la Masia assurée.

Son explosivité et sa faculté à prendre le dessus sur le défenseur en un-contre-un rappellent Neymar. Des qualités qui lui ont permis de franchir toutes les étapes en club comme en sélection. En parallèle à ses exploits en Youth League, trois buts en cinq matchs cette saison, le droitier est régulièrement surclassé au sein des sélections américaines. Il n'a que 18 ans mais il évolue déjà avec les espoirs. L'an passé, il a été le cadre d'une sélection U20 qui a été éliminée par l'Equateur en quarts de finale de la Coupe du Monde de la catégorie d'âge.

Konrad, premier Américain à jouer pour le Barça en Liga ?



Grâce à ses tournées estivales et sa politique tournée vers l'international, le FC Barcelone a toujours dragué les supporters américains. Et c'est finalement en recrutant ce jeune prodige que le club espagnol pourrait arriver à ses fins. Deuxième joueur américain de la Masia après Ben Lederman, l'attaquant pourrait être le premier footballeur originaire des Etats-Unis à porter le maillot blaugrana au plus haut niveau. Une aubaine pour le club mais aussi pour un joueur qui rêve de gagner la Coupe du Monde avec Team USA. Dans une période où le Barça traverse une crise d'identité, certains voient en Konrad de la Fuente le pur produit de la Masia qui doit s'épanouir sur le long terme au Camp Nou.

Son ADN a été jugée Barça-compatible par de nombreux observateurs quand certains de ses encadrants mettent en avant sa double-culture. « Il a les qualités de l'ailier barcelonais typique. C'est quelque chose de difficile à trouver. Il a aussi la combinaison de l'éthique de travail américaine et de la mentalité football espagnole », disait de lui Denis Silva, l'entraîneur des U19 catalans dans les colonnes du Miami Herald. Le genre de compliment que LeBron James n'a jamais eu...

