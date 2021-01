Koeman tresse des louanges à De Jong

Ronald Koeman est ravi des récentes performances de Frenkie de Jong et pense qu'il joue actuellement le meilleur football de sa carrière. L'entraîneur a exigé plus de buts de ses milieux de terrain plus tôt cette saison et De Jong a répondu présent, en particulier ces dernières semaines, car il en a déjà marqué quatre en 2021. "Nous avons besoin de lui", a déclaré Koeman en conférence de presse à propos de De Jong, auteur du but vainqueur en Copa del Rey face au Rayo Vallecano mercredi soir. "Nous avons besoin que les milieux de terrain soient offensifs. Il a beaucoup de qualité technique et il aide partout sur le terrain. Nous lui avons parlé des passes décisives et de marquer plus d'un but par saison."

"Nous méritions de gagner les matchs"

Koeman estime que le milieu batave est un bien meilleur joueur qu'à l'époque où il jouait pour l'Ajax Amsterdam. "C'est un joueur plus complet maintenant que lorsqu'il jouait pour l'Ajax. Il crée et marque plus." Janvier a été un mois difficile pour les Catalans, qui ont disputé beaucoup de leurs matchs loin de chez eux, mais Koeman est content de la façon dont les choses se sont déroulées. «Ce fut un mois difficile», a-t-il déclaré. «Il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur et de voyages. Il y a eu huit matchs. L'équipe a montré sa mentalité pour affronter ce mois difficile. Nous méritions de gagner les matchs."