Karim Benzema, vers une saison record

Si Karim Benzema semble partir de trop loin pour rattraper Lionel Messi et espérer finir la saison de Liga avec le titre de Pichichi, il peut encore espérer conserver le trophée Alfredo Di Stefano. Elu meilleur joueur du championnat espagnol par le journal Marca à l'issue de la saison 2019-2020, le Français semble en mesure d'être réélu si le Real Madrid termine la saison avec un nouveau sacre.

A quatre journées de la fin du championnat, il a déjà été autant décisif que l'an passé avec 21 buts et 8 passes décisives. Impliqué sur 50% des réalisations du club madrilène en championnat, le joueur de 33 ans maintient son équipe dans la course au titre à l'approche du sprint final. A l'issue de la 38eme journée, un quatrième titre de champion d'Espagne est susceptible de récompenser une année potentiellement record du numéro 9 de la Maison-Blanche.

A trois buts de son meilleur total sur une saison de Liga

Karim Benzema n'est plus qu'à trois buts d'égaler la saison la plus prolifique de sa carrière en championnat. Il n'y a qu'en 2015-2016 que l'attaquant a été plus efficace en Liga. Il avait terminé la saison avec 24 réalisations. Une marque qu'il peut espérer faire tomber en faisant trembler les filets face à Séville, Grenade, Bilbao et Villarreal. Dès ce dimanche, il n'aura peut-être même pas besoin de tromper Yassine Bounou pour être décisif une 30eme fois en Liga cette saison. Ce cap, il ne l'a dépassé que deux fois depuis le début de sa carrière : en 2011-2012 (21 buts, 11 passes décisives) et en 2015-2016 (24 buts et 8 passes décisives).

Y arriver une troisième fois, la première sans Cristiano Ronaldo, viendrait confirmer encore un peu plus son importance à la pointe de l'attaque madrilène. Avant de viser plus haut ? Un tel exploit pourrait lui permettre de boucler une saison qui s'annonce historique sur la scène nationale en parallèle à ses exploits en Ligue des Champions.

Des records pour rapprocher le Real Madrid du titre ?

« Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison. Chaque année, je recommence à zéro et je me fixe l'objectif de faire mieux que la saison d'avant. Je suis sur une bonne série de buts et j'espère la maintenir pour aider l'équipe, pour prendre des points au classement et continuer à gagner des matches », confiait Karim Benzema au site de la Liga il y a un mois.

En étirant cette série, il peut désormais être certain de boucler la meilleure saison de sa carrière en faisant tomber des records personnels qui peuvent rapprocher le Real Madrid du titre. Et peut-être lui permettre de conserver son trophée Alfredo Di Stefano.