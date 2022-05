Justice : Eric Olhats mis en examen et placé en détention provisoire

Depuis mercredi matin, Eric Olhats, ancien conseiller d’Antoine Griezmann, et recruteur pour différents clubs dont l'Atlético de Madrid, était en garde à vue pour des faits présumés d'agressions sexuelles sur mineurs. L'homme âgé de 59 ans conteste les faits présumés, qui se seraient déroulés entre 1998 et 1999 sur trois jeunes, alors âgés de moins de 15 ans.

Un risque de dix ans de prison

La base de l'affaire se trouve dans un courrier anonyme transmis au parquet de Bayonne en 2019, lettre qui a poussé à ouvrir une enquête confiée à la police judiciaire de la ville. Les trois victimes présumées ont ensuite déposé trois plaintes, comme l'explique le communiqué du parquet de Bayonne. Actuel recruteur de l'Atlético de Madrid, Olhats risque jusqu'à dix ans de prison. Ce jeudi soir donc, après moins de 48 heures dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne, le procureur de la République a annoncé la mise en examen d'Olhats pour le chef d'atteintes sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant abusé de l'autorité que lui confère sa fonction et également du chef de détention d'images à caractère pornographique de mineurs.



Également placé en détention ce jeudi soir, Olhats ne se trouve pas impliqué pour la première fois dans une affaire judiciaire. En effet, en 2009, il avait été condamné en première instance pour corruption de mineurs au tribunal de Dax ; avant d'être relaxé en 2010 dans son procès en appel à Pau.