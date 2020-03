Junior Firpo blessé en faisant du karting ? Le Barça dément

Voilà le genre d’information qui peut faire tâche, surtout dans une période de moins bien. Alors que le FC Barcelone a été accroché à Naples (1-1) mardi dernier avant de chuter sur la pelouse du Real Madrid cinq jours plus tard (2-0), Catalunya Radio et TV3 ont révélé que son latéral gauche Junior Firpo s’était blessé à la main gauche… en faisant du karting. Un accident qui serait intervenu après le match contre Getafe (2-1) en Liga et qui expliquerait le bandage qu’a porté l’ancien du Betis contre Eibar et Naples.

Le genre d’activité évidemment interdite par le club catalan, qui a toutefois nié ces informations, comme le rapporte Marca. Les Blaugrana ont expliqué que cette blessure était intervenue au cours d’une séance d’entraînement. Fin des rumeurs ? Il vaudrait mieux pour la doublure de Jordi Alba, loin de faire l’unanimité depuis son arrivée à Barcelone l’été dernier.