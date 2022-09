Le FC Barcelone réalise un début de saison tonitruant. Parmi ses hommes forts figure le Français Jules Koundé. A peine arrivé de Séville, l’ancien bordelais s’est imposé comme un élément indispensable de la défense, avec des performances très convaincantes réalisées sur son côté droit. Une adaptation express qui doit le conforter dans le choix qu’il a fait de signer pour l’équipe catalane.

Avant de rallier le Camp Nou, l’arrière tricolore avait aussi la possibilité de filer à Chelsea. Dans un entretien à L’Equipe, il a expliqué pourquoi il a préféré les Blaugrana. « Premièrement, j’arrive dans un club immense, qui a connu des périodes fastes et qui, ces derniers temps, gagnait moins. J’arrive dans un projet que je ne qualifierais pas de reconstruction, parce qu’on a déjà une équipe compétitive, mais plutôt de rebond. Cela m’intéressait de faire partie de cette nouvelle vague, en quête de titres, et replacer le Barça là où il a toujours été, parmi les meilleurs. Ensuite, il y a eu la conversation avec le coach (Xavi). On a parlé football, essentiellement. J’ai senti une vraie confiance, une vraie connaissance de mon jeu et de mes qualités », a-t-il déclaré.

Koundé a préféré le discours de Xavi

Koundé est aussi revenu sur les contacts qu’il a eus avec les Blues. Il a reconnu qu’il n’était pas loin de les rejoindre il y a un an. « J’étais frustré que ça ne se réalise pas l’année dernière. Le temps de la frustration a peu duré, a-t-il avoué. Ce n’est pas une bonne chose d’être dans cet état d’esprit et j’avais tout de suite dans la tête l’envie de me remettre au travail. J’ai eu un petit coup de moins bien ensuite mais sans relation avec ce non-transfert. Globalement, j’ai plutôt fait une bonne saison qui m’a permis d’avoir des offres l’été suivant (…) C’est vrai que je n’étais pas loin d’y signer cet été. Le Barça était intéressé mais avait des soucis. Mais quand j’ai eu ce coup de fil et que j’ai senti que le Barça pouvait me faire venir, je n’ai pas beaucoup hésité ».

Avant de se faire limoger, Thomas Tuchel avait pris la peine de l’appeler mais il l’a gentiment éconduit. « J’ai senti aussi une volonté de me faire venir mais j’ai simplement préféré le discours de Xavi », a révélé le Français. Outre Tuchel, un autre grand coach a essayé de séduire l’ex-girondin, en la personne de Pep Guardiola. « Oui, à l’issue de ma première saison à Séville. C’était très tentant. Mais j’avais aussi précisé que c’était ma première année et qu’il n’était pas question de forcer quoi que ce soit (…) Cet été, City est revenu. Oui, mais il fallait d’abord que des joueurs quittent le club. »