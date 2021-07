Jules Koundé, parti pour rester ?

Il était arrivé sur la pointe des pieds à Clairefontaine, presque désolé d'être parmi les 26 Français sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec la sélection tricolore. Mais, ne vous y méprenez pas, sa présence n'est en rien le fruit du hasard. À quatre mois de ses 23 ans, Jules Koundé suit une trajectoire exponentielle qu'il ne doit qu'à lui-même. Formé aux Girondins de Bordeaux, le défenseur central y apprend ses gammes, travaille son intelligence de jeu au cours de ses 70 apparitions avec le club marine et blanc, pour quatre buts et une passe décisive. Robuste, saignant dans ses interventions et doté d'un mental d'acier, le gamin de Paris voit sa côte grimper de plus en plus jusqu'au jour où Séville pose un chèque de 25 millions d'euros pour le recruter.

La suite n'est qu'une succession d'incroyables expériences entre sa découverte de la Liga, le titre en Ligue Europa durant la même année et sa première expérience en Ligue des Champions. Titulaire au sein de l'équipe andalouse aux côtés de l'ex-Nantais Diego Carlos, Jules Koundé dégage de la sérénité et une maturité ahurissantes pour son âge. Avec déjà près de quatre-vingt-dix matchs avec le club espagnol, le Français a le début d'un CV de vrai taulier en puissance. Ses performances attirent forcément l'œil de la sélection mais la catégorie des Espoirs devient vite trop petite pour le n°12 sevillan qui donc, fait son entrée chez les A à l'occasion du dernier Euro.

Un prix trop élevé pour bouger



Malgré un Championnat d'Europe terminé très prématurément pour la France où Koundé a notamment participé au troisième match de poules contre le Portugal (2-2), le crédit du défenseur central reste très important. Tellement important que la tentation d'un départ vers une écurie encore plus huppée a traversé l'esprit du Parisien. Pour le moment, un obstacle et non des moindres se dresse devant lui : son contrat avec Séville. L'Andalou possède un bail longue durée (juin 2024), est jeune avec une jolie expérience pour son âge. Et selon les informations de AS, les dirigeants du club ne souhaitent pas le laisser partir à moins de 80 millions d'euros. Si Manchester City a formulé une offre de 55 millions d'euros l'été dernier, les prétendants se font attendre cet été.

Cité ces dernières semaines, le Real Madrid ne devrait pas tenter l'affaire mais certains médias parlent plutôt de Manchester United. Après avoir déboursé 85 millions d'euros pour Jadon Sancho et être très proche de conclure un accord avec Raphaël Varane, le club mancunien envisagerait de faire signer l'ancien Bordelais. Mais si l'occasion ne se présente pas, une année supplémentaire au sein d'une équipe où il se sent bien et à un an de la Coupe du monde au Qarar, ce n'est pas mal non plus.