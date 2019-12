Jovic au Real, déjà un flop ?

Recruté pour 60 millions d’euros l’été dernier à Francfort, Luka Jovic est bien placé dans le Top 10 des recrues les plus chères de l’histoire du Real Madrid. Un montant de transfert pour l’instant peu en adéquation avec les performances de l’attaquant serbe de 21 ans, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise avec le club merengue, fin octobre, dans le temps additionnel d’un match déjà gagné face à Leganes (5-0). Alors qu’il avait fini troisième meilleur réalisateur de Bundesliga lors du dernier exercice, avec 17 buts au compteur.



Son adaptation dans la capitale a été tellement compliquée que les premières rumeurs de départ ont commencé à naître dès le mois d’août… Mais il est resté, et a été titularisé pour la première fois depuis près de deux mois, mercredi en Ligue des champions sur la pelouse de Bruges. "Il n’est pas perdu, a ensuite assuré son entraîneur, rapporte Marca. Il a fait un bon match ce soir, mais c’est vrai qu’il n’a pas beaucoup joué cette saison. Et c’est un joueur qui a besoin de beaucoup jouer pour être bien. Il n’y a aucun problème avec lui, et il doit continuer à travailler dur. La difficulté, en ce moment, est que je ne peux pas lui trouver de place. Mais il doit être prêt à jouer quand on aura besoin de lui. En espérant qu’il pourra avoir plus de temps de jeu ces prochaines semaines."



Un vain espoir pour le joueur formé à l’Etoile rouge de Belgrade, très convoité avant que le Real n’empoche la mise ? Car, à défaut de buts, celui qui est barré à la pointe de l’attaque par Karim Benzema, époustouflant depuis le début de saison, n’a pas vraiment marqué de points non plus en Belgique. Où les jeunes Brésiliens Vinicius et surtout Rodrygo se sont beaucoup plus mis en valeur, signant les deux premiers buts de cette victoire 3-1. Deux joueurs qui passent devant Jovic dans la hiérarchie. Et si Rodrygo s’est peu à peu installé dans le onze de départ, Vinicius, dont "ZZ" est pourtant loin d’être fan, pourrait lui encore profiter pour enchaîner, à Valence dimanche puis trois jours plus tard à Barcelone. Un premier Clasico que Jovic, qui y est désormais habitué, devrait suivre depuis le banc.