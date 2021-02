Jérémy Mathieu accuse le Barça

Dans un entretien à la radio catalane Rac1, Jeremy Mathieu revient sur son passage au Barça et sur les problèmes actuels rencontrés par la formation espagnole. Le défenseur retraité depuis 2020 se souvient notamment d'une communication étrange dans le vestiaire du club ibérique lors de son passage entre 2014 et 2017. "Jouer pour le Barça était la meilleure chose que j'ai faite dans ma carrière, avec Iniesta, Messi, Xavi", admet-il d'emblée. "On ne sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, actuellement. Je me suis senti un peu seul, personne n'est avec toi, pour moi ce n'est pas du football de club. Tout le monde le tue, ça fait partie du football. Il faut être le plus positif pour renverser la situation.", a ajouté Mathieu.

Mathieu et le "mauvais choix" de Griezmann

"La dernière année s'est mal passée, j'avais le sentiment qu'à cause de moi on avait perdu à Turin (défaite 3-0 en quart aller de de la Ligue des champions 2016-17, ndlr), ils m'ont tué, même si je sais que le football se joue à onze. Mais je suis fort dans la tête, rien ne s'est passé et je suis allé profiter du Sporting.", se souvient encore le Français, qui estime que son compatriote Antoine Griezmann a fait un mauvais choix de carrière.

"Griezmann n'est pas à son niveau de l'Atlético. Personnellement, je pense que c'est une erreur qu'il soit venu à Barcelone. A l'Atlético, il était une pièce très importante et je ne sais pas s'il a cette importance à Barcelone. Et puis, que l'on se sente bien à Barcelone ou pas, c'est aussi important."