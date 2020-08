Vers la fin du feuilleton James Rodriguez au Real Madrid ? Le club merengue a besoin de dégraisser et le milieu colombien a été très peu utilisé par Zinedine Zidane sur la saison écoulée. Le coach français n'apprécie guère l'ancien monégasque et un départ de ce dernier serait une suite logique pour cette saga qui s'étire en longueur. Mais le héros du Mondial 2014 pour la Colombie n'ira pas n'importe où et entend choisir son prochain point de chute avec soin, comme il l'a confié dans le podcast de l'écrivain Daniel Habif. « Je veux aller là où je pourrai jouer, où je serai heureux et où je me sentirai aimé par tout le monde », a-t-il indiqué.

"Avec Zidane, c'est difficile"

« Je sais que j'ai la condition pour jouer encore. Mais pour certaines personnes, je ne peux pas le faire, donc c'est frustrant. Si j'étais un mauvais joueur, je l'accepterais. Mais je suis une personne qui veut gagner et toujours jouer », a encore tonné James, qui n'a pas pu faire l'impasse sur le sujet de sa relation avec Zizou : « C'est une affaire de goût. Il préfère d'autres joueurs et c'est respectable. Je n'en fais pas partie. Quand tu vois que tu n'as pas les mêmes opportunités que tes coéquipiers, c'est difficile... Je voulais m'en aller et le club ne m'a pas laissé partir. Je voulais m'en aller dans un club où je pouvais jouer, je savais que je n'aurais pas ma chance car Zidane a déjà son équipe de base. »