Roberto Donadoni, l'ancien ailier de l'AC Milan qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs italiens de tous les temps, a été convié à faire quelques comparaisons par le journal argentin Olé. Le média lui a demandé" qui il préférait entre Diego Maradona et Leo Messi. "Je n'aime pas faire des comparaisons entre [Diego] Maradona et [Lionel] Messi, ou quand on faisait des comparaisons entre Diego et Pelé", a déclaré le mythique ancien joueur italien.

"J'aime beaucoup Messi"



"Les époques sont différentes. J'aime Maradona et j'aime Messi. J'aime beaucoup Messi." Avec Messi et Ronaldo évoluant à la même époque, Donadoni a estimé que la comparaison était justifiée, avant de révéler quel joueur il préfère. "Maintenant, quand on parle de Messi et Cristiano Ronaldo, en termes de caractéristiques, j'aime plus Messi que Ronaldo parce que c'est un joueur différent techniquement. Quand je regarde un match, Messi m'impressionne davantage. Ronaldo marque beaucoup de buts, bien sûr, mais je pense que Messi fait davantage la différence sur le terrain." Une opinion tranchée.