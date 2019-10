"J'ai voulu partir", avoue Messi

"Lionel Messi est l’homme d’un seul club", affirmait récemment le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. Cela a bien failli ne pas être le cas. En 2013 et 2014, l’attaquant argentin a sérieusement envisagé de quitter le club catalan, où il évolue depuis ses 13 ans. C’est ce qu’il révèle dans une longue interview accordée à la radio catalane RAC1. La raison ? Ses problèmes avec le fisc espagnol.

Accusé d’avoir détourné 4,16 millions d’euros avec son père Jorge, "La Pulga" a alors ressenti le besoin de changer d’air. "A ce moment-là, j’ai voulu partir, reconnaît-il. Pas pour quitter le Barça, mais pour quitter l’Espagne. Je trouvais que j’étais très maltraité et je ne voulais pas rester là. Mais je n’ai reçu aucune offre officielle parce que tout le monde savait que mon intention était de rester."

"Je trouvais que j’étais très maltraité"

L'affaire l'a poursuivi pendant plusieurs années. Après avoir écopé en juillet 2016 d’une peine de 21 mois de prison, qu’il n’a pas exécutée - comme c’est le cas généralement en Espagne pour les condamnations inférieures à deux ans -, le quintuple Ballon d’Or (32 ans) a vu son appel devant la Cour suprême rejeté: "Ça a été très dur pour moi et ma famille. Heureusement, mes enfants étaient trop petits pour s’en rendre compte."

Désormais, la situation est réglée et "Leo" n’a plus l’intention de fuir. "Aujourd’hui, ma volonté et celle de ma famille est de terminer ici, assure-t-il. Notamment à cause de la manière dont je me sens dans ce club, mais aussi parce que nous nous sentons bien dans cette ville." L’idée du natif de Rosario n’est donc pas seulement de finir sa carrière du côté de Barcelone, mais d’y passer toute sa vie.