Hazard veut convaincre Ancelotti

Parti pour partir, Eden Hazard pourrait finalement rester. Les médias ibériques affirmaient ces derniers jours que le Real Madrid aimerait se débarrasser du joueur après une série de blessures et de performances mitigées. Un retour à Londres, au sein de son ancienne équipe de Chelsea, a même été évoqué. Mais le joueur ne veut pas échouer au Real et veut profiter de l'arrivée d'un nouveau coach pour rebondir.

Hazard veut briller à Madrid

En grande difficulté depuis son arrivée dans la capitale espagnole à l'été 2019, en raison de séjours récurrents à l’infirmerie et d’un niveau très fluctuant, le joueur de 30 ans n’a qu’un but en tête selon les informations de Marca. L’ancien Lillois rêverait ainsi de convaincre son nouveau coach, Carlo Ancelotti. L'ancienne star des Blues espère ainsi retrouver la totalité de ses moyens et conquérir la capitale espagnole. Mieux vaut tard que jamais...