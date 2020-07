Gerard Piqué : « Au Barça, on se bat jusqu'au bout »

Avec notamment un très beau but d'Antoine Griezmann, le Barça est revenu à 4 points du Real Madrid dimanche soir, grâce à un joli succès obtenu sur le terrain de Villarreal. Et Gérard Piqué promet que le club catalan se battra jusqu'au bout, exhortant ses coéquipiers à ne rien lâcher. Le défenseur de Barcelone a félicité ses collègues pour leur esprit combatif. "Les trois points étaient importants alors que nous continuons à nous battre pour la Liga, et c'est notre marque de fabrique", a confié Piqué au terme du match dans des propos relayés par Marca. «Nous allons essayer de continuer à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Nous n'aimons pas être dans cette situation, mais nous continuerons à lutter. Être dans ce club signifie se battre jusqu'à la fin."

🗣 @3gerardpique: ❝For the history of this Club. To represent this crest and these colors, we have to fight to the end.❞ pic.twitter.com/wleiyKCAWB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020