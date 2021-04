Florentino Perez réélu président du Real Madrid

Là où trois candidats s'étaient déchirés pour les élections présidentielles du Barça, un seul candidat s'est déclaré aux présidentielles du Real Madrid à l'issue de la date butoir. Et il s'agit de Florentino Perez. L'actuel président du club merengue reste en poste jusqu'en 2025.

Le nouveau stade en ligne de mire

A la tête des Merengue depuis 2009, après un premier passage entre 2000 et 2006, Perez entame un sixième mandat au Real. Son objectif à court terme reste l'inauguration du nouveau stade Santiago Bernabeu, dont la livraison est prévue d'ici fin 2022 ou début 2023. La mythique enceinte, une fois rénovée avec notamment un toit rétractable, devrait garantir plus de 200 millions d'euros de revenus annuels en plus de la billetterie standard, étant capable d'accueillir d'autres évènements. Côté transferts, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont régulièrement cités par la presse ibérique comme les prochains grands coups de Perez, déjà responsable de deux ères galactiques à Madrid.