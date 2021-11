Les choses vont filer doux du côté du FC Barcelone et Xavi l'a tout de suite fait comprendre. Cadres ou pas, le nouvel entraîneur blaugrana a décidé d'imposer son style et de faire en sorte que ses hommes se concentrent exclusivement sur le terrain. Une nouvelle méthode qui s'est d'ores et déjà appliquée à Gerard Piqué.



Comme le révèle la Cadena Cope, le défenseur espagnol avait un planning média déjà en place pour les prochains jours et il devait notamment être présent sur le plateau d'El Hormiguero, émission diffusée par la chaîne Antena 3. Le problème, c'est que Xavi lui a purement et simplement interdit de s'y rendre et Piqué a donc annulé son rendez-vous.

Arrivée sur le banc du Barça pour remettre l'équipe d'équerre, l'ancienne gloire espagnole prouve ainsi qu'elle ne laissera rien passer et que ses hommes n'ont désormais d'autre objectif que celui de se concentrer sur la réussite du club. Neuvième du classement, à 11 points du leader, le FC Barcelone a un défi de taille à relever et Xavi fera tout pour y arriver.