Frenkie De Jong est probablement l'atout le plus précieux du FC Barcelone à l'heure actuelle, et certains avaient spéculé qu'il pourrait être vendu pour soulager les préoccupations financières du club. Le Bayern Munich et Manchester City ont été crédités d'un intérêt pour lui. Le Néerlandais n'est pas le seul joueur à faire l'objet de rumeurs de transfert. Les rumeurs disent que Chelsea apprécie Gavi, tandis que Riqui Puig a toujours été lié à un transfert ailleurs. "Nous avons besoin d'eux (De Jong et Gavi), ils ne sont pas du tout à vendre", a déclaré Xavi. Les vendre n'est pas notre idée. Riqui Puig est comme un autre joueur de notre équipe. Nous comptons sur lui."

Xavi veut garder tout le monde

De Jong a rejoint Barcelone à l'été 2019 en provenance de l'Ajax, après avoir fonctionné comme le poumon de l'excellente équipe qui s'est rendue en demi-finale de la Ligue des champions cette année-là. Xavi est son troisième entraîneur à Barcelone, et il est juste de dire qu'il a eu du mal à atteindre les sommets attendus de lui lorsqu'il s'est présenté au Camp Nou.