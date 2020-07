FC Barcelone : Xavi a un avenir tout tracé

Bien que tout jeune entraîneur, Xavi est fréquemment annoncé comme futur homme fort du FC Barcelone. L’ex-international espagnol est pressenti pour revenir dans son ancienne maison, et c’est une ambition que lui-même nourrit en compagnie de ses adjoints. Un rapprochement a eu lieu en janvier dernier, mais il n’a rien donné. Cet été aussi, sa venue a été évoquée, mais sans que cela ne dépasse le stade des rumeurs et l’intéressé a même prolongé le bail qui le lie à la formation qatarie d’Al-Sadd.



Les retrouvailles avec les Blaugrana paraissent tout de même inévitables. Et c’est ce que pense notamment Josep Maria Bartomeu, l’actuel président des champions d’Espagne. Dimanche soir, ce dernier a déclaré que Xavi finira « tôt ou tard » par devenir entraîneur de son club de cœur. Un message qui doit faire plaisir à tous les admirateurs de ce joueur, et aussi à ceux qui espèrent un retour aux sources, avec un Barça de nouveau dirigé par un de ses anciens représentants et qui saura faire perdurer l’ADN du club.

Quique Setién conforté comme entraineur du Barça Xavi a donc une place réservée du côté du Camp Nou, mais son arrivée comme entraîneur n’est pas à l’ordre du jour. Bartomeu l’a aussi clairement affirmé : « Pour l'instant, nous ne recherchons pas d'entraîneur, nous sommes avec Quique, a-t-il souligné à TV3. Quique Setién entraînera l'équipe en Ligue des Champions et lors des deux derniers matchs de Liga. Nous avons eu une saison très atypique, mais nous jouerons en août et il sera notre entraîneur. Notre volonté est de respecter les contrats et Setién en a un. On lui a rendu visite chez lui pour parler de l'avenir, des plans pour la saison prochaine. Il sera probablement là et je suis très intéressé d'entendre ce qu'il pense. »