FC Barcelone : Victime d'une commotion cérébrale, Araujo est sorti de l'hôpital

Le Camp Nou a été longtemps plongé dans le silence mardi soir. Peu après l'heure de jeu du match remporté contre le Celta Vigo (3-1), Ronald Araujo s’est effondré sur la pelouse consécutivement à un choc tête contre tête avec son coéquipier Gavi. Durant quelques secondes, le défenseur central du FC Barcelone a titubé avant de tomber au sol. Très rapidement, Eric Garcia et Iago Aspas, le capitaine du Celta Vigo, ont pu lui prodiguer les premiers secours avant que les soigneurs et une ambulance ne pénètrent sur le terrain du Camp Nou.Placé sur civière et évacué en ambulance vers l’hôpital le plus proche, l'Uruguayen a lui été remplacé par Clément Lenglet lors de la 68ème minute de jeu. Dans un communiqué publié mardi soir, le club catalan a expliqué qu'Araujo souffrait d'une "commotion cérébrale" et allait effectuer des examens supplémentaires. Des examens qui ont été "satisfaisants" d'après l'actuel 2ème de Liga, qui a donné des nouvelles, ce mercredi, dans un bref communiqué. "", a également assuré le Barça, alors que le joueur est sorti de l'hôpital.Mardi soir, Xavi s'était exprimé sur le sujet en conférence de presse d'après-match. "Il va bien. Il restera en observation à l’hôpital cette nuit mais il devrait rentrer chez lui demain (ce mercredi, ndlr). Il nous a fait peur", avait glissé le technicien du club catalan. Âgé de 23 ans, Araujo a prolongé son contrat avec le FC Barcelone fin avril jusqu’en 2026, avec une clause libératoire démentielle fixée à un milliard d’euros. Dans cette saison 2021-2022, il ne reste plus que deux matchs à jouer pour le Barça, le 15 mai à Getafe, puis le 22 face à Villarreal, au Camp Nou.