FC Barcelone : Un contrat sur 10 ans pour Messi ?

Lionel Messi terminera-t-il sa carrière au FC Barcelone ? C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien anglais The Times dans ses colonnes ce vendredi. En effet, l'Argentin, en fin de contrat au mois de juin prochain, pourrait prolonger son contrat sur dix ans. Et ce alors qu'il avait été à l'origine du feuilleton de l'été en juillet dernier, en annonçant vouloir partir. Une véritable bombe médiatique qui avait fait trembler la planète foot. Le capitaine du Barça avait ensuite exprimé son mal-être pour le site Goal.com, et fustigeant ses dirigeants, qui n'ont pas voulu le laisser partir. Au final, Messi est resté, mais il a réussi à précipiter le départ du président Josep Bartomeu.



Dix ans de plus avant de devenir ambassadeur

Joan Laporta, de retour à la tête du FC Barcelone, avait annoncé durant sa campagne que son but était de prolonger Messi à tout prix.puisqu’un accord aurait été trouvé avec le père du sextuple Ballon d'Or la semaine dernière, pour un nouveau contrat de longue durée.. Arrivé à l'âge de 13 ans en Catalogne, Lionel Messi voudrait donc continuer le conte de fées entre lui et son club.