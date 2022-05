Le Portugais de 22 ans, sous contrat au Camp Nou jusqu'à l'été 2025, n'est pas dans les plans de Xavi Hernandez pour la saison prochaine et a plutôt l'intention d'obtenir un transfert estival. C'est ce qu'indiquent Record et Mundo Deportivo, qui rapportent que Trincao fait pression pour un transfert au Sporting Club de Portugal de Ruben Amorim. Le Sporting veut faire de lui le remplaçant de Pablo Sarabia, l'Espagnol étant retourné au Paris Saint-Germain cet été.

Le Barça ne le lâche pas

Trincao a travaillé avec Amorim au Sporting Braga et il est convaincu qu'il peut retrouver son meilleur niveau sous la direction de son compatriote à Lisbonne. Le FC Barcelone, cependant, a des idées différentes. Alors que le Sporting veut signer le jeune attaquant sous forme de prêt, le FC Barcelone préférerait une vente pour aider à résoudre ses problèmes financiers. Néanmoins, Trincao fait pression pour le Sporting. Le temps nous dira s'il peut arriver à ses fins.