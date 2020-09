Le Barça traverse une grave crise institutionnelle et économique et si, à l'instar de Suarez ou de Vidal, certains joueurs sont poussés dehors, d'autres veulent partir de leur propre gré. C'est le cas de Jean-Clair Todibo. D'après une indiscrétion de L'Equipe, le défenseur français s'est entretenu avec les dirigeants du Barça et sait qu'il ne sera pas titulaire en défense face à Clément Lenglet et Gérard Piqué et voudrait relancer sa carrière ailleurs. La même source affirme que le Barça serait prêt à baisser le prix du joueur (estimé à 25 millions d'euros) ou à accepter un prêt pour se séparer de lui. Plusieurs formations de Premier League seraient d'ailleurs déjà à l'affût dans ce dossier (Everton, Wolverhampton et Leicester). Débarqué en 2018 au Barça en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo n'a, pour rappel, joué que 5 matches avec les Blaugranas sur deux exercices.