FC Barcelone - Todibo : "Jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant"

Recruté par le Barça en janvier 2019 en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo n'a que peu eu l'occasion de se montrer sous la tunique du club catalan, car il a disputé seulement quatre matchs, toutes compétitions confondues, avec l'équipe. Prêté par la suite à Schalke 04, le défenseur central français, âgé de 20 ans, attend d'être fixé sur son futur, alors que le Barça n'aurait pas dans l'idée de le conserver, selon les médias ibériques. Au cours d'un entretien accordé à Onze Mondial, Todibo est revenu sur sa situation.



Todibo veut du temps de jeu

"Je vais là-bas en pensant pouvoir m’imposer, et surtout, c’est un rêve de jouer au Barça : le meilleur club du monde. Je vais là-bas, je me régale", a-t-il indiqué, lui qui a pu observer un vrai niveau au contact des joueurs du club catalan. "Tu arrives à l’entrainement, tu vois un Busquets qui ne perd aucun ballon dans la séance. Toi, tu arrives, tu en perds quatre, cinq, six… Alors que cinq ou six, dans un entraînement, tu te dis que c’est rien. En tout cas à Toulouse, tu en perds six, on te dit 'c’est rien'. Mais je ne te mens pas, quand j’ai vu que Busquets ne perdait aucun ballon à l’entrainement pendant que moi, j’en perdais six, j’étais obligé de me remettre en question", a-t-il assuré, assez lucide sur ses qualités propres : "Pour moi, j’avais le niveau pour jouer avec le Barça. Mais c’est juste qu’avoir le niveau pour jouer avec le Barça et sauter Piqué, c’est deux choses différentes."



Si son avenir n'est pas encore fixé, Todibo a précisé certaines ambitions pour le futur. Il veut du temps de jeu. "Après, ce n’est pas pour autant que je vais me fermer des portes à Barcelone. Quand je vais rentrer, je vais me donner à fond aux entraînements. Mais rester à Barcelone pour jouer trois matchs en six mois, ce n’est pas intéressant. Je n’ai que 20 ans, j’ai besoin de jouer et d’acquérir de l’expérience", a jugé le natif de Cayenne.