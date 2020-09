Lionel Messi aurait pu quitter le FC Barcelone durant l'été. C'était en tout cas le souhait du sextuple Ballon d'Or, qui a ensuite décidé de rester du côté du Camp Nou pour la dernière année de son contrat, au lieu d'aller devant la justice pour pouvoir quitter le club de sa vie. Forcément, au sein de ses coéquipiers, les sensations étaient étranges durant cette période. Sergi Roberto, latéral du club catalan, s'est confié à RAC1 au sujet de ce thème.



"Je pensais la même chose que tous les Catalans, qu'il ne pouvait pas être vrai que Messi n'allait pas continuer avec nous. Je ne peux pas imaginer un Barca sans Leo et j'ai croisé les doigts pour qu'il reste. Je le vois très bien s'entraîner. C'est un joueur très professionnel et je ne doute pas qu'il donnera toujours 100% pour ce maillot et ce club", a-t-il indiqué.

Des mots positifs envers Koeman



Alors que le Barça entamera la saison 2020-2021 de Liga dimanche contre Villarreal, Roberto a émis un avis sur le nouvel entraîneur, Ronald Koeman, arrivé à la place de Quique Setien pour tenter d'impulser un nouveau dynamisme à l'équipe, humiliée par le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2).



"Nous travaillons très bien. Il dit clairement les choses aux joueurs et c'est bien pour l'équipe. Je fais entièrement confiance à l'entraîneur et aux joueurs", a jugé Roberto.