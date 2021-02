FC Barcelone : Sergi Roberto, forfait contre le PSG ?

C'est une nouvelle tuile pour Sergi Roberto. Une de plus dans une saison 2020/2021 assez pourrie pour l'Espagnol. De retour sur le terrain après une absence de deux mois en raison d'une rupture du muscle de la cuisse droite qui l'avait laissée deux mois sur le flanc, l'arrière droit malheureusement a rechuté. Face à l'Atlétic Bilbao dimanche pour ses débuts, Roberto a joué que 23 minutes en championnat puis près d'une heure mercredi soir en Copa Del Rey contre Grenade (3-5 ap). Mais ses retrouvailles avec ses coéquipiers ne se sont pas passées comme il l'espérait. Ce jeudi, le FC Barcelone s'est fendu d'un communiqué dans lequel il évoque la situation de son joueur. « Les tests effectués aujourd'hui ont montré que le joueur de l'équipe première, Sergi Roberto, a une blessure au quadriceps droit. Son évolution déterminera son indisponibilité et la nature exacte de sa blessure ».

Une présence contre Paris fort incertaine

AS croit savoir que sa présence contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions est totalement impossible puisqu'il s'agit en réalité d'une rechute grave de sa déchirure musculaire. Les premiers éléments constatés font état d'une indisponibilité de quatre à cinq semaines si la blessure évolue correctement mais dans ce cas précis, aucun risque ne sera pris. En plus de ses pépins physiques à la fin du mois de novembre, Sergio Roberto a contracté le Covid-19 qui l'a cloué à la maison pendant plus d'une vingtaine de jours. Ce contre-temps peut en partie expliquer cette rechute même si, selon les médias espagnols, le FC Barcelone va rectifier ses protocoles de diagnostic et de soins car il apparaît une légère précipitation dans la gestion du cas Roberto. À la lecture du calendrier du club catalan, il se pourrait bien que l'arrière droit ne soit pas non plus sur la pelouse du Parc des Princes le 10 mars prochain.