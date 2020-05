FC Barcelone : Pour Medel, Arturo Vidal rêve d'un autre club

Nouvelle piste pour un éventuel transfert d'Arturo Vidal ? Le milieu de terrain de Bologne et ami du Barcelonais Gary Medel a donné à Radio Continental une révélation qui pourrait faire plaisir à certains aficionados argentions. « Vidal meurt d'envie de jouer à Boca Juniors. Il aimerait jouer là-bas, avec ou sans moi. Il suit le club sur les réseaux sociaux, pour lui ce serait un rêve. »

Gagner un neuvième championnat d'affilée

Le Chilien de 33 ans est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021, et fait l'objet de nombreuses convoitises. L'Inter Milan s'est positionné pour faire venir le milieu cet été, Dortmund est intéressé tout comme plusieurs clubs de Premier League. Interviewé par les médias officiels du Barça, Vidal se concentre surtout à remporter la Liga. Il décrocherait son neuvième championnat local de suite, après 4 Serie A avec la Juve, 3 Bundesliga avec le Bayern Munich et la Liga avec Barcelone la saison passée.