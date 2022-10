FC Barcelone : Pedri soutient Xavi

Barcelone s'est quelque peu remis d'une semaine brutale avec des victoires sur Villarreal et l'Athletic Bilbao, marquant sept buts et n'en concédant aucun. Cela ne les sauvera peut-être pas de l'élimination en Ligue des Champions, mais le milieu de terrain vedette Pedri pense que es Catalans ont encore une chance de réussir cette saison.

Pedri rend hommage à Xavi

Dans une interview accordée à Marca et reprise par Sport, Pedri a également expliqué que la défaite face au Bayern Munich en septembre n'appartenait pas à la même catégorie que les résultats contre l'Inter et le Real Madrid. "Je pense que dans le match contre le Bayern, malgré le résultat, nous avons fait un bon match, mais le ballon n'est pas rentré. Et dans les autres, nous n'étions pas à l'aise et nous n'avons pas dominé comme nous aimons le faire. C'est une mauvaise série et nous devons nous améliorer pour que les prochains matchs importants soient gagnés par nous".



Néanmoins, ces coups durs n'ont pas changé les objectifs de cette saison. "En étant un club comme Barcelone, il faut essayer de tout gagner et aller chercher tous les matchs." Pedri a également mentionné qu'il appréciait la vie en travaillant sous la direction de Xavi. "C'est très bien de voir comment il nous aide, et ce qu'il nous donne.".