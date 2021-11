FC Barcelone : Messi et Puyol confiants pour Xavi

👆Qui va entraîner le Barça pour son premier match en @championsleague demain soir ? #BarçaBenfica pic.twitter.com/OLNymNzdqh

« Il sait exactement ce qu'il faut faire »

Les gros matchs s'enchaînent rapidement pour le FC Barcelone et Xavi Hernandez.Lors du derby contre l'Espanyol (1-0), son équipe a en effet connu la victoire, grâce à un penalty de Memphis Depay, sans pour autant convaincre. Qu'importe, en ce moment à Barcelone, l'important, c'est de gagner. La manière viendra ensuite. Avant son premier rendez-vous européen, ce mardi contre Benfica, l'ancien entraîneur d'Al Sadd a reçu deux précieux soutiens signés Lionel Messi et Carles Puyol. Rien que ça. «», a pour sa part confié l'Argentin, qui évolue désormais au Paris Saint-Germain, lors d'un entretien pour Marca.Dans un deuxième temps, c'est un autre de ses anciens coéquipiers chez les Blaugrana qui a déclaré croire en l'ancien numéro 6. «Vous avez déjà entendu son discours. Il a vécu des moments en tant que joueur où nous avons eu des situations difficiles, puis nous avons réalisé de grandes choses avec une grande équipe, a déclaré Puyol à son sujet. Nous n'avions rien gagné et puis nous avons tout gagné en jouant un très bon football.» Largement battu à l'aller au Portugal (3-0), le Barça aura en tout cas une revanche à prendre au Camp Nou et pourrait même valider sa qualification pour le prochain tour en cas de victoire. Une aubaine avant de se déplacer à l'Allianz Arena pour défier le Bayern Munich lors de la 6eme journée de la Ligue des Champions.