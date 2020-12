FC Barcelone : Messi, encore et toujours lui

Où en serait le Barça cette saison sans Lionel Messi ? , dimanche soir. Si le FC Barcelone a globalement dominé cette rencontre comptant pour la 13eme journée de Liga, Aitor Fernandez, le gardien des Granotes, les a longtemps fait douter en multipliant les parades, avec notamment 12 arrêts à son actif.







Dans le dur, après deux revers embêtants contre Cadiz (2-1) et la Juventus Turin (0-3), Messi a comme bien souvent dû enfiler le costume de super-héros pour permettre aux siens de l'emporter et de se relever. Idéalement servi par Frenkie de Jong à la limite du hors-jeu, l'Argentin pouvait alors croiser sa frappe et tromper avec l'aide du poteau le joueur formé à l'Athletic Bilbao, infranchissable jusque-là, et soulager le Barça durant le dernier quart d'heure de jeu (76eme).

Messi, le sauveur jusqu'à quand ?

En conférence après la rencontre, Koeman semblait bien soulagé par le résultat qui vient donc relancer son équipe, avant d'accueillir la Real Sociedad, le 16 décembre. « Nous connaissons notre situation en championnat.Nous avons fait du bon travail. Je pense et j'espère que nous aurons plus de confiance grâce à cette victoire. (...) Je me sens mieux, le résultat final influe beaucoup. L'équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum. On manque encore un peu de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d'occasions, et je n'ai rien à redire sur l'attitude des joueurs sur ce match », a notamment expliqué le Néerlandais.





En attendant, avec ou sans Messi, le Barça balbutie globalement cette saison et rien n'indique pour le moment que l'Argentin sera encore en Catalogne en juillet prochain... Une situation qui pourrait à nouveau devenir des plus préoccupantes pour le futur des Blaugrana.

Messi sort le Barça de la torpeur :