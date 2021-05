FC Barcelone - Lionel Messi, une saison réussie qui change tout ?

Lionel Messi ne va plus pouvoir repousser sa décision bien longtemps. En fin de contrat avec Barcelone le 30 juin prochain, la fin de saison qui se profile signifie que l'Argentin va devoir faire un choix pour son futur. Alors qu'il avait annoncé attendre l'issue du championnat pour se prononcer sur son avenir, ses nombreux prétendants avaient déjà l'opportunité de négocier avec lui depuis le 1er janvier. Mais leurs avances pourraient rester lettre morte. Si la Pulga a pris le temps de la réflexion, c'est pour avoir l'opportunité de prendre tous les paramètres en compte. Et alors qu'il y a neuf mois, imaginer le sextuple Ballon d'Or prolonger l'aventure en Catalogne semblait impensable, ces derniers mois ont changé bien des choses. Le Barça est de retour au premier plan et malgré ses énormes dettes, l'institution blaugrana semble désormais en mesure de convaincre son capitaine de rester. C'est en tout cas la tendance évoquée par les médias ibériques.

Des élections et des performances qui rappellent le bon temps



Perturbé par son faux-départ du Barça, Lionel Messi a mis du temps à retrouver une efficacité digne de son standing. Mais depuis le début de l'année 2021, le natif de Rosario est sur une autre planète. En 33 apparitions en Liga cette saison, il a été impliqué sur 39 buts. Ce rendement, notamment rendu possible par une complicité grandissante avec Antoine Griezmann, permet au club catalan d'être encore en course pour remporter le titre. Un exploit inattendu tant le chantier blaugrana s'annonçait important pour Ronald Koeman en début de saison. L'entraîneur néerlandais a fait ses preuves et c'est un véritable atout dans le processus de négociation du contrat du joueur de 33 ans. La compétitivité du Barça est une de ses priorités. Et sur ce point, des certitudes lui ont été apportées, notamment avec la victoire en Coupe du Roi, le premier trophée de l'Argentin depuis deux ans.

Laporta, le facteur X des négociations avec Messi



D'un point de vue extra-sportif, tous les voyants sont également au vert avec l'élection de Joan Laporta pour succéder au démissionnaire Josep Maria Bartomeu à la présidence du club. Le dirigeant de 58 ans avait fait de la prolongation de la Pulga un des piliers de son programme électoral. Pour convaincre, les socios de voter pour lui, il n'avait pas hésité à mettre en avant les succès de son premier passage à la tête de l'institution blaugrana. Entre 2003 et 2010, Laporta avait déjà occupé cette fonction et Lionel Messi avait soulevé la Coupe aux grandes oreilles à deux reprises durant cette période. Alors que le dossier s'annonce complexe, cette nostalgie d'un passé victorieux et les promesses d'un avenir radieux pourraient convaincre le numéro 10 catalan de rester un peu plus à Barcelone. Il a désormais presque toutes les cartes en main pour se prononcer...

