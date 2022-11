FC Barcelone - Lewandowski : "Je savais que la première saison n’allait pas être facile"

Robert Lewandowski est tout sauf surpris des difficultés connues par le Barça. Si le club catalan n'est situé qu'à 1 unité du Real Madrid, leader de la Liga, la Ligue des Champions a souligné les carences compétitives de la formation de Xavi au plus haut niveau, avec une deuxième élimination consécutive lors de la phase de poules. Préservé du déplacement mardi à Plzen pour la dernière journée de la reine des compétitions européennes, l'attaquant auteur de 18 buts toutes compétitions confondues avec le Barça s'est confié dans un entretien accordé à La Vanguardia.

"La saison prochaine tout sera différent"

"Je savais que la première saison n’allait pas être facile. C’était un gros défi pour moi, mais parfois il faut sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis dans la vie", a expliqué l'ancien attaquant du Bayern Munich, qui est resté 8 saisons en Bavière avec un bilan de 344 buts inscrits en 374 rencontres. Conscient de la jeunesse relative du Barça actuel, composé de jeunes qui ont "besoin d’acquérir de l’expérience et d’apprendre à trouver un moyen de gagner dans les grands matchs de Ligue des Champions", Lewandowski s'est avancé à prédire un futur brillant au club catalan.



"Je suis sûr que ces revers vont nous faire grandir en équipe et que la saison prochaine tout sera différent. J’en suis sûr. Nous évoluons. Je ne m’attendais pas à arriver et que tout se passe bien lors de la première saison. J’insiste sur le fait que c’est un processus qui demande du temps et de la patience", a-t-il affirmé. Balayé par le Bayern Munich lors de son dernier match de Ligue des Champions (0-3), le Barça a su rebondir sans trop convaincre à Valence samedi, avec un Robert Lewandowski buteur lors de la 93ème minute.