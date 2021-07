FC Barcelone : Le président de Rakuten dénonce les déclarations de Dembélé et Griezmann

FCBの選手が差別的発言をした事について、クラブのスポンサーまたツアーの主催者としてとても残念に思います。楽天はバルサの哲学に賛同し当クラブのスポンサーをしてきただけにこのような発言は、どのような環境下でも許されるものではなく、クラブに対して正式に抗議すると共に見解を求めていきます

"De telles déclarations sont inacceptables en toutes circonstances"

Le FC Barcelone doit faire face à une tempête médiatique. Ces derniers jours, une vidéo datant de 2019 dans laquelle Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann se moquent de techniciens asiatiques lors d'une tournée avec le Barça au Japon a fuité sur le net.Ce mardi, le président et fondateur de Rakuten, Hiroshi Mikitani, a ainsi tenu à réagir par le biais de son compte Twitter."Je suis vraiment désolé, en tant que sponsor du club et organisateur de la tournée, que des joueurs du Barça aient tenu des propos discriminatoires.. Nous allons protester officiellement auprès du club et solliciter son avis", a-t-il indiqué. Pour rappel, Ousmane Dembélé, dans la vidéo, s'est exprimé via quelques commentaires : "toutes ces sales gueules pour jouer à PES mon frère" ; "oh putain la langue", ou encore "alors vous êtes en avance ou pas en avance dans votre pays, là ?", devant un Griezmann très souriant. Depuis, les deux joueurs ont présenté des excuses, lundi, mais pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs de Rakuten, visiblement très remonté.