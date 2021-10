Memphis Depay est arrivé au FC Barcelone l’été dernier. Du côté du Camp Nou, le Néerlandais a rapidement pris ses marques, mais l’impression générale est qu’il n’a pas choisi le bon moment pour rallier cette formation. Les Blaugranas sont en pleine crise et rien n’indique que leur situation puisse s’arranger dans un futur proche.

« Comment peux-tu me poser cette question, mec ?! »



L’ancien Lyonnais regrette-t-il du coup d’avoir signé en faveur de club ? La question lui a été posée cette semaine alors qu’il se trouvait avec sa sélection nationale. Et, il s’avère qu’il n’a pas du tout aimé. « Si je regrette d'être allé au Barça ? Comment pouvez-vous me demander cela ? », s’est-il emporté face au journaliste.



« C'est Barcelone, mec, a-t-il ajouté sur un ton furieux. Sais-tu à quel point ce club est grand ? Et qu'est-ce que ça fait pour un joueur de pouvoir aller dans un club comme celui-ci ? Je ne le regretterai jamais ». Des paroles qui vont certainement être très appréciées chez les supporters barcelonais.

Memphis Depay : "On doit garder la tête haute"