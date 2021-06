La décision de Georginio Wijnaldum de refuser les avances du FC Barcelone pour un transfert au Paris Saint-Germain a durement touché le club catalan. Les dirigeants ibériques prévoyaient déjà d'intégrer le milieu de terrain néerlandais, mais doivent désormais trouver une alternative. Difficile néanmoins de trouver un milieu gratuit avec autant de qualités sur le marché actuel...



Le Barça en quête d'un milieu de terrain

Wijnaldum était l'un des quatre joueurs que Joan Laporta espérait faire venir cet été, aux côtés de Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay, une piste qui reste encore à confirmer. Laporta va donc se démener pour trouver un remplaçant, étant donné que le club avait interrompu les discussions avec d'autres options similaires. Il semble probable que le président du Barça devra payer pour faire venir un autre profil, ce qui n'est pas idéal étant donné le peu d'argent dont Barcelone dispose cet été. Mikel Merino et Fabian Ruiz ont été évoqués par les médias ibériques, mais à 30 et 50 millions d'euros respectivement, les Blaugrana auront du mal à s'aligner.