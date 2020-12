FC Barcelone: le "changement" de Griezmann est dû à sa "confiance" en lui, assure Koeman

"C'est un grand joueur, il peut jouer avec divers attaquants, à divers postes. Le changement n'est pas dû seulement au fait qu'il joue à des postes différents ou qu'il joue avec un vrai avant-centre (Martin Braithwaite), mais plutôt au fait qu'il a plus confiance en lui désormais. Ca part toujours du mental", a déclaré Koeman vendredi en conférence de presse, avant le match du Barça contre le promu Cadix, samedi (21h00) pour la 12e journée de Liga.

"Grizi" a encore marqué un superbe but d'une talonnade mercredi contre Ferencvaros, et enchaîné trois buts sur les trois matches toutes compétitions confondues, chose qui ne lui était plus arrivée depuis une série de six matches entre décembre 2018 et janvier 2019 à l'Atlético Madrid. A ses côtés, son compatriote Ousmane Dembélé revient aussi à son meilleur niveau, après une année minée par des blessures : "Il s'est amélioré physiquement. Tout joueur a besoin d'être au top physiquement pour briller. Il va prendre confiance peu à peu. Il est très heureux ces derniers temps. On voit qu'il est content et on continue à travailler avec lui. Je suis très content de son rendement dernièrement", s'est réjoui Koeman vendredi.

Ronald Araujo a obtenu le feu vert médical et intégrera la liste du Barça contre Cadix, ce qui devrait soulager Koeman pour la défense centrale, décimée par les blessures. Mais le Français Samuel Umtiti, qui soigne ses douleurs chroniques au genou gauche, ne retrouvera pas la compétition ce week-end. "Il est assez proche de revenir, il a joué 60 minutes avec le Barça B (mercredi, lors d'un match d'entraînement). Il s'est senti bien, il n'a ressenti aucun douleur. Ca veut dire qu'il est tout proche. Mais il faut prendre des décisions. On ne convoquera pas toujours deux défenseurs centraux. Il sera dans la liste sous peu", a promis Koeman.