Il a été annoncé plus tôt en mars que le stade du Barça serait rebaptisé Spotify Camp Nou cet été, dans le cadre d'un contrat de sponsoring de quatre ans avec la société de streaming musical. La radio Rac1 demandé à Joan Laporta de donner plus de détails sur les travaux, dont il avait récemment révélé qu'ils pourraient être retardés. La montée en flèche du coût des matériaux suite à l'invasion russe de l'Ukraine pourrait entraîner une remise en cause des plans initiaux, mais le président du Barça s'est montré optimiste.

Un stade fini en 2025

"En théorie, les travaux de rénovation commenceront en septembre. Nous allons de l'avant avec le permis de construire. C'est à un stade avancé". À la question de savoir quand les fans pourraient s'installer dans leur nouveau stade, une fois tous les travaux terminés, Laporta a donné un délai de trois ans. "Nous prévoyons que le stade sera terminé en 2025. Je ferai tout ce que je peux pour que cela devienne une réalité. Nous avons les intentions et les moyens de le faire, mais nous voulons bien gérer nos actifs."