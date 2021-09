FC Barcelone : Laporta et Messi, silence radio

Le président du FC Barcelone a affirmé que La Liga a demandé au club de signer l'accord avec le fonds d'investissement CVC afin de lui donner le feu vert pour prolonger le contrat de Messi, qui expirait le 1er juillet. "Ce qui s'est passé est ce qui a été expliqué", a déclaré Laporta à Esport3. "Il y a des données objectives. Tout le monde peut comparer. On nous a mis la pression pour signer le [contrat] de prêt CVC ou il n'y a pas de fair-play.

"Messi était triste"

"Il n'y avait pas de marge. Il y avait un pré-accord et nous nous étions serrés la main. Il y avait plusieurs accords et La Liga semblait l'accepter, mais ensuite ils ont dit non sans CVC. Nous ne pensions pas que la situation allait s'améliorer et nous y avons mis un terme. Messi n'aurait pas pu rester même avec le [départ] d'[Antoine] Griezmann et avec la réduction du salaire des capitaines. Mais il est important que nous ayons baissé le plafond salarial car l'année prochaine nous pourrons être plus ambitieux.

"Je pense que nous étions tous les deux tristes parce que la situation n'était pas ce que nous voulions. Je n'ai pas parlé avec Messi depuis. J'ai vu ses débuts avec le PSG et c'était étrange de le voir dans une autre équipe, rivale [de Barcelone]. Je n'ai pas aimé le voir sous un autre maillot".