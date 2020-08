FC Barcelone : Koeman veut garder Messi

C’est le grand ménage au Barça. Quique Setién viré, Eric Abidal parti, Ronald Koeman nouveau coach : les derniers jours ont été très agités. Et c’est loin d’être terminé. Présent devant la presse mercredi pour sa présentation, le nouvel entraîneur néerlandais du club catalan - dont il avait marqué l’histoire comme joueur - a déjà évoqué les dossiers chauds à venir. A commencer par Lionel Messi : « C'est le meilleur du monde donc évidemment, je le veux dans mon équipe. Il a un contrat, évidemment, mais je vais parler avec lui. S'il veut rester, tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. J'espère qu'il restera le plus longtemps possible », s’est exprimé l’ancien sélectionneur des Pays-Bas.

Koeman : « On prendra les décisions qui s’imposent »

D’autres « vétérans » du vestiaires, eux, vont prendre la porte dans les semaines à venir. Et Koeman ne s’en est pas caché. « Même si on n'est pas fini à 32 ou 33 ans, il faut voir s'ils ont encore faim. Et on prendra les décisions qui s’imposent », a-t-il lâché. Celui qui parle d’un « rêve devenu réalité » a également annoncé la couleur sur son projet de jeu : « Je suis néerlandais, on aime avoir le ballon, dominer le jeu chez moi. J'ai désormais de l'expérience, je crois que je suis capable d'entraîner le Barça. Le mot d'ordre pour mes joueurs ? Profitez, travaillez ». Les supporters catalans ne demandent que ça, en attendant de savoir quel visage aura leur équipe la saison prochaine.