FC Barcelone : Koeman s'explique pour Griezmann

À

Griezmann avait besoin de se reposer selon Koeman

la pause, le score était nul et vierge avant que, dans le second acte, Lionel Messi ne prenne les choses en main, en étant impliqué sur les trois buts marqués par son équipe, avec un doublé puis l'initiation d'une action décisive conclue par Jordi Alba. Le club catalan a affiché un visage différent au niveau de sa composition d'équipe. En effet, Ronald Koeman avait effectué certains choix : Samuel Umtiti a été aligné en défense centrale au côté de Gerard Piqué, alors que devant, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont été remplacés par Francisco Trincão et Martin Braithwaite afin de soutenir Lionel Messi.Le premier changement du Barça a été effectué avant le début de la seconde période avec l'entrée en jeu d'Ousmane Dembélé pour la sortie de Miralem Pjanic. Lors de la 77ème minute de jeu, Griezmann a effectué son entrée en jeu à la place de l'ancien élément de Toulouse, pendant que Clément Lenglet est rentré en substitution de Piqué. En conférence de presse après la victoire du Barça, Koeman a expliqué sa logique de rotation alors qu'il avait aligné deux fois de suite le même onze, contre le PSG (1-4) puis face à Cadix, dimanche (1-1)."Il ne faut pas oublier que nous avons joué beaucoup de matchs. Peut-être que certains joueurs ressentaient de la fatigue. C'est pour cela que j'ai procédé à plusieurs changements dans la composition d'équipe, afin d'apporter du sang neuf.C'est quelque chose de normal, nous n'avons pas que onze joueurs et il faut parfois faire tourner pour apporter de la fraîcheur", a commenté Koeman.