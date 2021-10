La saison dernière, Barcelone a perdu les deux Clasicos de la campagne. Maintenant, avec le retour des supporters dans les tribunes, Koeman espère un meilleur résultat. "Nous avons gagné nos deux derniers matchs et nous nous sentons bien avant ce grand match", a expliqué Koeman lors de sa conférence de presse d'avant-match. "ous sommes impatients de jouer ce match. J'espère que le stade sera plein ou presque et qu'il y aura une bonne ambiance."

"Je n'ai pas peur"

"Nous savons ce que nous pouvons faire et nous jouons à domicile, donc je n'ai pas peur. Les deux équipes jouent pour beaucoup. Pour nous, nous nous souvenons encore de ce qui s'est passé l'année dernière. Mais beaucoup de choses peuvent arriver. Ce match en dira long sur l'état de forme actuel des deux équipes." A la question de savoir quel club possède le meilleur effectif en ce moment, Koeman a déclaré qu'ils sont similaires : "Je ne sais pas, même s'il y a une différence en termes d'expérience", a-t-il déclaré. Nous avons aussi des joueurs expérimentés. Donc c'est proche. Il y a des domaines où ils pourraient être meilleurs et d'autres où nous pourrions être meilleurs."