FC Barcelone : Griezmann, un rôle majeur dans l'après-Messi ?

C'est peu dire que le FC Barcelone traverse un moment mouvementé. L'humiliation subie face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (8-2) a été un déclencheur important, comme pour signifier la fin d'un cycle qui aurait dû se terminer bien plus tôt. Ainsi, Ronald Koeman a depuis été nommé comme le nouveau coach à la place de Quique Setien et le technicien hollandais n'a pas tardé à imposer certaines décisions, notamment envers des poids lourds du vestiaire comme Luis Suarez, Samuel Umtiti ou Arturo Vidal, poussés vers la sortie. Lionel Messi, lui, a notifié son désir de quitter le Camp Nou, une véritable bombe tant cela paraissait impossible.

Un rôle plus axial pour Griezmann

Dans toute cette agitation, un joueur pourrait voir ses perspectives futures prendre une tournure bien plus positive : Antoine Griezmann. Le Français, loin d'avoir connu une première saison brillante au Camp Nou après sa venue en provenance de l'Atlético Madrid, a eu une conversation avec Koeman. Selon des informations de L'Equipe, le technicien a rassuré le joueur sur son rôle futur en lui faisant quelques promesses. Terminé le positionnement sur une aile, et place désormais à une position axiale, en soutien d'un attaquant, de la même manière qu'à l'Atlético Madrid et chez les Bleus, afin de donner plus de libertés au joueur.



Griezmann aura un rôle de leader à jouer dans le futur du Barça et Koeman lui aurait clairement montré lors de l'entrevue entre les deux hommes. En substance, le message serait le suivant : "Tu le faisais à l'Atlético, tu le feras au Barça", comme l'indique L'Equipe. Par ailleurs, le coach aurait accepté de donner le numéro 7 de Philippe Coutinho à Griezmann, qui porte le 17 actuellement. De quoi motiver le Français à devenir l'élément moteur du Barça post-Messi ?