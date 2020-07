Brillant dimanche dernier pour son retour dans le onze blaugrana à l’occasion du duel contre Villarreal (2-1), Antoine Griezmann vient d’être reconduit comme titulaire par Quique Setién.En attaque, il se produira aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, tandis que Martin Braithwaite et Ansu Fati démarreront sur le banc.Il n’y a que deux joueurs qui ont fait mieux dans l’effectif catalan cette saison, à savoir Marc-André Ter Stegen (35) et Gérard Piqué (34e). Cela signifie qu’il fait bien partie des éléments sur lesquels on s’appuie le plus du côté du Camp Nou, n’en déplaise à ceux qui contestent fréquemment son statut.Griezmann n’est pas le seul Français à figurer dans le 11 blaugrana contre la lanterne rouge du championnat. C’est aussi le cas de Clément Lenglet. À noter que Samuel Umtiti est, lui, toujours blessé, au même titre qu’Ousmane Dembélé. Pour être complet, notons qu’en milieu de terrain,