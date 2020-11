[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Barcelone

En conférence de presse et dans des propos relayés par l'AFP, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a considéré qu'Antoine Griezmann, auteur ce dimanche contre Osasuna en Liga (4-0) d'un but splendide, se sentait désormais « plus libre » sur le pré. Le technicien batave a d'abord évoqué le très bel hommage rendu par Lionel Messi, lui aussi buteur, au mythique Diego Maradona, récemment disparu. « C'était un grand moment. L'action, le but de Leo (Messi), son geste dédié à Maradona... C'était quelque chose de très grand. En tant qu'Européens, on ne se rend pas compte de la dimension de Maradona en Argentine."Titulaire ce dimanche Griezmann y est allé d’un petit bijou de volée du gauche catapultée au fond des filets adverses, juste avant la pause. cela valait bien quelques éloges de la part de son entraîneur : "Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif." On a hâte de voir la suite.