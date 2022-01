FC Barcelone : Fati ne se fera pas opérer

Fati ne lâchera rien, Xavi veut le soutenir



Ansu Fati ne passera pas par la case opération. Jeudi dernier, le jeune attaquant du FC Barcelone a dû quitter la pelouse de San Mames en larmes après une accélération lors de la 95ème minute du 8ème de finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (3-2 après prolongation). Touché au tendon proximal de l’ischio-jambier de la jambe gauche, il pouvait craindre une éventuelle opération mais il n'en sera rien, comme l'a confirmé ce mardi le Barça dans un communiqué officiel., a indiqué le club.Cette saison, le jeune élément de 19 ans ne parvient pas à trouver de la continuité en raison de nombreuses blessures. Fati a déjà manqué plus de 17 matchs toutes compétitions confondues, touché notamment au niveau des genoux, et également à l'ischio entre le 7 novembre et le 11 janvier dernier. Suite à sa blessure face à Bilbao, il a tenu à émettre un message par le biais de son compte Twitter. "En 5 matchs de Liga cette saison - dont 3 en tant que titulaire, le joueur a marqué 3 buts dans le Championnat d'Espagne. Son entraîneur, Xavi, a lui mis en exergue la nécessite du Barça de traiter comme il se doit le jeune élément dans cette nouvelle période compliquée qui s'annonce. "a notamment déclaré l'ancien métronome du FC Barcelone en conférence de presse.