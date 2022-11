Le FC Barcelone est revenu de son voyage en République tchèque mardi avec une nouvelle blessure. Franck Kessié a souffert d'une déchirure musculaire lors de la deuxième mi-temps de la victoire 4-2 de Barcelone sur le Viktoria Plzen, une blessure qui devrait le tenir à l'écart pendant une assez longue période. Mais il ne devrait pas manquer beaucoup plus que les deux matchs que Barcelone doit disputer avant la Coupe du monde.

Xavi va retrouver des blessés

Mais Xavi devrait pouvoir compter sur le défenseur central Andreas Christensen. Le défenseur central danois, blessé contre l'Inter début octobre, a repris l'entraînement mercredi soir, effectuant une partie de la séance avec le groupe. Selon Diario AS, il devrait être disponible pour samedi soir. Il devrait en être de même pour l'attaquant néerlandais Memphis Depay, qui n'a pas été vu depuis qu'il s'est blessé en sélection à la fin du mois de septembre. Il a également été vu à l'entraînement mercredi. Barcelone aura trois absences certaines pour le match d'Almeria : Sergi Roberto, Kessié et Ronald Araujo. Après avoir été mis au repos en milieu de semaine, il est probable que Robert Lewandowski et Sergio Busquets fassent leur retour dans le onze de départ.