FC Barcelone - Depay : "Je ne ressens pas la pression"

"Je sens que je peux donner plus"

Arrivé au FC Barcelone cet été, avec la lourde conséquence d'évoluer dans une équipe désormais orpheline de Lionel Messi, Memphis Depay s'impose peu à peu comme un élément de base de la formation entraînée par son ancien sélectionneur, Ronald Koeman.. Un match à la saveur particulière mais, pour autant, le Néerlandais a estimé ne pas ressentir de pression avant ce grand rendez-vous."On le regarde toujours, le monde entier le regarde, alors en faire partie, c'est comme un rêve. J'ai hâte d'y être. Je pense que ça va être génial car cela a manqué à tout le monde d'être dans le stade. C'est la première fois après un long moment qu'ils pourront assister au Clasico", a expliqué Memphis dans un entretien à la chaîne officielle de la Liga.C'est vraiment un sentiment spécial d'entrer dans ce stade et de se sentir à la maison", a continué le joueur, qui a reconnu ne pas être à son meilleur niveau dans l'apport."Je sens que je peux donner plus. Je ne suis pas totalement satisfait de ce que j'ai apporté jusqu'à présent. Je dois essayer de marquer autant de buts que possible et délivrer autant de passes décisives que possible., a analysé l'ancien capitaine de l'OL. Place désormais au choc, avec la possibilité pour le Barça de passer devant le Real Madrid, en cas de victoire. Au Camp Nou, le club catalan reste sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, face à Levante (3-0), Valence (3-1) et le Dynamo Kiev (1-0).