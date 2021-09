Memphis Depay n'est pas un joueur fait pour le FC Barcelone. C'est en substance les propos qu'a tenus Marco van Basten au sujet de l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Le champion d'Europe 1988 avec les Pays-Bas a émis de sérieuses réserves sur la capacité de Memphis Depay à se fondre dans le moule catalan et à apporter suffisamment à l'ancien club de Lionel Messi.



Interrogé par Ziggo Sport, celui qui a effectué sa carrière à l'Ajax Amsterdam puis à l'AC Milan, s'est exprimé au sujet de Depay : "J'ai des doutes sur le fait que Memphis soit vraiment capable de s'adapter au Barça. Je pense que c'est un bon joueur, mais c'est plus un artiste, un individualiste. Il fait son truc et s'obstine à le faire."

"Pas trop son truc"

Et Van Basten d'expliquer ce qui fait, selon lui, un véritable joueur du FC Barcelone : "Je pense que dans une grande équipe, il faut davantage être un joueur d'équipe. Il faut attaquer ensemble et se passer le ballon. Et il me semble que ce n'est pas trop son truc. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour lui dans un club d'élite." A Memphis Depay de répondre sur le terrain pour faire truc les critiques.