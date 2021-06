FC Barcelone : De Jong heureux que Koeman reste au club

Rien n'a été simple pour Frenkie de Jong sous le maillot du FC Barcelone. Recruté pour la somme de 75 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam à l'été 2019, le milieu de terrain a dû patienter une saison avant de commencer à démontrer ses qualités sous le maillot des Blaugrana. Dans un entretien accordé à Voetbal International, De Jong s'est montré conscient de sa situation : "Ma première année au Barça s'est bien passée, j'ai joué beaucoup de minutes, mais à mon avis, je n'étais qu'un joueur ordinaire. Cette année, j'ai pu mieux me montrer et mieux jouer dans de nombreux matchs, même si je pense toujours que je peux faire des pas en avant et continuer à grandir."

La confiance de Koeman, un argument positif pour De Jong

Plus à l'aise lors de son exercice 2020-2021 avec le FC Barcelone, le natif d'Arkel a su faire certaines différences dans une saison conclue avec une maigre Coupe du Roi pour l'équipe dirigée par Ronald Koeman. Sous la direction de son compatriote - ancien sélectionneur de De Jong avec les Pays-Bas - le joueur s'est illustré avec un bilan de 7 buts et 8 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Prêt à jouer dans toutes les positions, le milieu de terrain s'est montré très heureux du futur à court terme, qui se déroulera donc avec Koeman en tant qu'entraîneur. "Évidemment, il n'est même pas nécessaire pour moi de dire à quel point je suis heureux que Koeman reste. Tout est une question de confiance au final. Je remarque cette confiance de mes entraîneurs, de mes coéquipiers, des médias... c'est un sentiment agréable, donc ça ne me dérange pas où je joue, là où l'équipe a besoin de moi", a-t-il expliqué.