Les Blaugranas affrontent le Celta Vigo le week-end prochain dans ce qui est leur dernier match avant la pause internationale. Après ce match, le club espère que le nouveau boss Xavi Hernandez sera en place avant le derby catalan contre l'Espanyol. Le Barca sera également stimulé par des nouvelles prometteuses concernant les blessures. Selon Sport, le milieu de terrain Pedri sera en "parfaite condition" pour revenir après la pause, après une longue période d'absence.

Pedri bientôt de retour



Le milieu de terrain a eu du mal à retrouver la forme cette saison, après une campagne bien remplie, et a manqué les sept derniers matchs à cause d'un problème musculaire. Mais il a travaillé dur dans la phase finale de son rétablissement au cours des dernières semaines et, surtout, le Barça lui a laissé le temps de récupérer plutôt que de prendre des risques et de le faire jouer plus tôt que prévu. Il sera apte à revenir pour le choc contre l'Espanyol le 20 novembre au Camp Nou, et ce sera un énorme coup de pouce pour le Barca, Pedri ayant joué un rôle clé la saison dernière.